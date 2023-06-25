В Полтавской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.

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Недавно украинское издание «Страна.ua» сообщило о прогремевшем взрыве в украинском городе Сумы.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.