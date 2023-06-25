Зеленский заявил о вдохновляющем разговоре с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел разговор с американским коллегой Джо Байденом.

Украинский лидер назвал разговор позитивным и вдохновляющим. По его словам, они обсудили ход боевых действий и «процессы, которые происходят в России».

«Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения», — сообщил политик.

Зеленский сообщил, что также в ходе разговора они скоординировали позиции накануне вильнюсского саммита НАТО, который состоится 11-12 июля. Кроме того, политики поговорили о продолжение работы над реализацией украинской «формулы мира» и подготовку к «саммиту мира».