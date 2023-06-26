Лидер консервативной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции. Церемония прошла в президентском дворце в Афинах.

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Накануне "Новая демократия" победила на повторных парламентских выборах и заняла 158 кресел в 300-местном высшем законодательном органе страны, что позволило Мицотакису переизбраться на второй срок.

В присутствии президента республики Катерины Сакелларопулу присягу премьера принял архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II.