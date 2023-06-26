Кириакос Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции
Лидер консервативной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции. Церемония прошла в президентском дворце в Афинах.
Накануне "Новая демократия" победила на повторных парламентских выборах и заняла 158 кресел в 300-местном высшем законодательном органе страны, что позволило Мицотакису переизбраться на второй срок.
В присутствии президента республики Катерины Сакелларопулу присягу премьера принял архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II.
В состав нового парламента прошли 8 партий. Основной оппозиционной силой стала "СИРИЗА - Прогрессивный альянс", которая теперь контролирует 48 мест в национальном парламенте. Далее идут "ПАСОК - Движение перемен" - 32 места, Коммунистическая партия Греции - 20 мест, ультраправая партия "Спартанцы" - 12 мест, "Греческое решение" - 12 мест, "Ники" - 10 мест и "Курс свободы" - 8 мест.