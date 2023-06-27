Лукашенко во вторник ответит на вопросы журналистов

Во вторник, 27 июня президент Беларуси Александр Лукашенко, ответит на вопросы журналистов, сообщают белорусские государственные СМИ ОНТ и "СБ. Беларусь сегодня".

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Тема выступления не анонсируется, отмечается лишь, что речь не идет об экстренном обращении.