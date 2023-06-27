ОНТ: Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник ответит на вопросы журналистов
Во вторник, 27 июня президент Беларуси Александр Лукашенко, ответит на вопросы журналистов, сообщают белорусские государственные СМИ ОНТ и "СБ. Беларусь сегодня".
Тема выступления не анонсируется, отмечается лишь, что речь не идет об экстренном обращении.
Напомним, ранее президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским лидером и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Темой беседы стала международная обстановка, ситуация в регионе и отношения между Беларусью и Казахстаном.