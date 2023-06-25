Партия "Новая демократия" набирает 40,43% голосов в Греции

МВД Греции сообщило, что партия "Новая демократия" набирает 40,43% голосов
Правоцентристская партия "Новая демократия" (НД) во главе с экс-премьером Кириакосом Мицотакисом набирает 40,43% голосов по итогам подсчета 30,93% поданных бюллетеней. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Греции, которое занимается организацией парламентских выборов.
Главная оппозиционная партия Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса получает 17,79% голосов, левая партия ПАСОК - Движение перемен - 13,30% голосов, Компартия Греции (КПГ) - 7,05%. Ультраправая националистическая партия "Спартиатес" ("Спартанцы"), которая была учреждена незадолго до выборов, набирает 4,73% голосов, правая партия "Эллиники лиси" ("Греческое решение") аналогичной ориентации - 4,65%. Согласно этим результатам, в парламент проходит еще одна правая партия - "Ники" ("Победа") - с 3,76% голосов, которую, как считается, поддерживают некоторые деятели церкви, особенно в ряде монастырей Афона.
Другие партии, согласно данным МВД Греции, пока не преодолевают трехпроцентный барьер и не попадают в парламент. На эти партии в целом приходится 8,28% голосов.