Партия "Новая демократия" набирает 40,43% голосов в Греции

Правоцентристская партия "Новая демократия" (НД) во главе с экс-премьером Кириакосом Мицотакисом набирает 40,43% голосов по итогам подсчета 30,93% поданных бюллетеней. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Греции, которое занимается организацией парламентских выборов.

Главная оппозиционная партия Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса получает 17,79% голосов, левая партия ПАСОК - Движение перемен - 13,30% голосов, Компартия Греции (КПГ) - 7,05%. Ультраправая националистическая партия "Спартиатес" ("Спартанцы"), которая была учреждена незадолго до выборов, набирает 4,73% голосов, правая партия "Эллиники лиси" ("Греческое решение") аналогичной ориентации - 4,65%. Согласно этим результатам, в парламент проходит еще одна правая партия - "Ники" ("Победа") - с 3,76% голосов, которую, как считается, поддерживают некоторые деятели церкви, особенно в ряде монастырей Афона.