Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера в Twitter.
Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в России на фоне действий ЧВК «Вагнер». В пресс-службе сообщили, что прекращение напряженности в России предотвратило необратимую гуманитарную катастрофу на Украине.
Также Столтенберг выразил надежду на то, что события в России станут «новой вехой на пути к справедливому миру на Украине».
Также Эрдоган и Столтенберг обсудили членство Швеции в НАТО. Генеральный секретарь альянса заявил, что совместная работа в этом направлении продолжится.
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