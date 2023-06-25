Президент Литвы заявил о необходимости усилить разведдеятельность

Президент Литвы заявил о необходимости усилить разведывательную деятельность
Обострение ситуации в сфере безопасности в связи с действиями в России ЧВК "Вагнер" требует от Литвы усиления разведывательной деятельности и выработки нового плана прикрытия госграницы. Об этом заявил журналистам президент балтийской республики Гитанас Науседа после состоявшегося в воскресенье по его инициативе заседания госсовета обороны.
"Следует преумножить разведывательные усилия для оценки положения на восточном направлении в отношении Белоруссии и Калининградской области России", - сказал он.
По словам президента, если на территории Белоруссии с неясными намерениями останется часть ЧВК "Вагнер", для Литвы это будет означать необходимость усиления охраны границы.
Столь же важно, отметил президент, как можно быстрее утвердить новый план прикрытия границы.
"МВД и армии следует четко согласовать вопросы привлечения военных к охране границы, чтобы это работало как часы", - сказал Науседа.
Заседания госсовета обороны по мере необходимости созывает главнокомандующий ВС балтийской республики - президент Литвы. Глава государства председательствует на заседаниях. Помимо него, в эту структуру входят премьер-министр, председатель (спикер) Сейма (парламента) и командующий армией. Они являются постоянными членами. Для участия, как правило, приглашаются председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, директор департамента госбезопасности и глава МВД.