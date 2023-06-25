В Амстердаме сотни человек приняли участие в демонстрации за мир на Украине

"Наш премьер-министр Марк Рютте настроен очень проевропейски, использует военную риторику и уже поставил на Украину вооружения на €1,5 млрд, - обратил внимание Гителинк. - У нас даже нет своих танков, но Нидерланды покупают танки для нужд Украины". Вместо этого, полагает эксперт, в Стамбуле или где-либо еще должны быть проведены мирные переговоры между Россией, Украиной и Западом, и достигнуты договоренности о новых границах. "И, конечно, мы должны избавиться от всех санкций", - подчеркнул он.