В Амстердаме сотни человек приняли участие в демонстрации за мир на Украине
Демонстрация в поддержку мирного урегулирования конфликта на Украине и прекращения поставок Западом оружия прошла в воскресенье в Амстердаме. Мероприятие привлекло внимание сотен человек, в том числе значительного числа российских соотечественников и граждан бывших советских республик.
Участники акции провели митинг на центральной площади Дам, а затем прошли по городу под барабанную дробь с белыми флагами, символизирующими мир.
По словам одного из участников мероприятия, журналиста и политолога Аба Гителинка, "Запад не хочет видеть реальную проблему".
"Они лишь обвиняют [президента РФ Владимира] Путина во всем, - заявил он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Однако история гораздо более сложная. Если люди хотят быть с Россией, мы должны уважать их выбор. Если западные страны не верят в референдумы 2014 и 2022 годов, тогда давайте проведем референдумы под эгидой ООН. Мы все знаем, каков будет результат этих референдумов".
Запад, в том числе Нидерланды, по мнению эксперта, играет крайне негативную роль в конфликте, подпитывая противостояние, вместо того чтобы его остановить.
"Наш премьер-министр Марк Рютте настроен очень проевропейски, использует военную риторику и уже поставил на Украину вооружения на €1,5 млрд, - обратил внимание Гителинк. - У нас даже нет своих танков, но Нидерланды покупают танки для нужд Украины". Вместо этого, полагает эксперт, в Стамбуле или где-либо еще должны быть проведены мирные переговоры между Россией, Украиной и Западом, и достигнуты договоренности о новых границах. "И, конечно, мы должны избавиться от всех санкций", - подчеркнул он.