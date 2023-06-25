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В Великобритании загорелся и упал воздушный шар

Пилот аэростата погиб в Великобритании в воскресенье, 25 июня, когда его воздушный шар загорелся и упал с большой высоты. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В Великобритании загорелся и упал воздушный шар
© globallookpress.com

Пожарные, врачи скорой помощи и полицейские прибыли на место происшествия, но не смогли спасти мужчину.

"Отдел по расследованию авиационных происшествий проведет следственные мероприятия", - заявили в полиции.

Ситуация осложнилась тем, что в ряде регионов Великобритании с утра из-за технического сбоя не работали номера экстренных служб.