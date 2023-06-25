Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в РФ с ЧВК "Вагнер"

Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом события 24 июня в России и возможность членства Швеции в альянсе, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

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Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным накануне заявил, что никто не должен извлечь выгоду из последних событий в РФ, Анкара готова внести вклад в урегулирование ситуации.

"Стороны обсудили последние события в России и подчеркнули, что окончание напряженности в РФ предотвратило необратимую гуманитарную катастрофу на Украине", – сообщила канцелярия Эрдоган.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.