Блинкен: США не меняли готовность стратегических сил из-за событий в РФ

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в эфире CNN заявил, что США не видели изменений в готовности российских стратегических сил и не меняли готовности своих на фоне событий последних дней в России.

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Как передаёт его слова ТАСС, когда такая большая страна, как Россия, показывает «признаки нестабильности», это основание для «определённой обеспокоенности».

«Мы за этим, конечно, следим», — заявил Блинкен, отвечая на вопрос о том, обеспокоены ли в Вашингтоне возможностью утраты Москвой контроля над ядерным арсеналом.