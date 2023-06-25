В «Талибане»* заявили о возврате женщинам Афганистана статуса «свободных людей»

Верховный лидер движения «Талибан» (организация запрещена в России) Хайбатулла Ахундзада заявил, что режим талибов освободил афганских женщин от «традиционных притеснений» и вернул им статус «свободных людей», сообщает ТАСС.

Заявление было сделано Ахундхадой в поздравительном сообщении по случаю праздника Курбан-байрам.

В числе достижений режима «Талибана» упоминается восстановление «статуса женщин как свободных и достойных людей, и все учреждения обязаны помогать женщинам в обеспечении [права] вступления в брак, наследования и других прав». При этом подчеркивается, что новым режимом были сделаны «необходимые шаги <..> чтобы обеспечить женщинам комфортную и благополучную жизнь в соответствии с исламским шариатом», а проблемы женщин были связаны с 20-летней американской оккупацией.

В марте 2022 года талибы запретили ученицам средней и старшей школы посещать уроки, в декабре 2022 году запрет распространился и на начальные школы.

Женщинам запрещено присутствовать в вузах как для получения образования, так и в качестве преподавательниц. 13 августа 2022 года при подавлении демонстрации женщин за право на образование в Кабуле талибы открыли огонь.