Израиль отреагировал на слова Украины о сотрудничестве с Россией

Израиль ответил на упреки Киева, недовольного тем, что еврейское государство налаживает сотрудничество с Россией и недостаточно помогает Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы МИД Израиля Эли Коэна.

«Я не намерен опускаться до этого дискурса», - заявил министр.

По его словам, Израиль уже выбрал «правильную сторону истории» и несколько раз выражал позицию касательно украинского конфликта.

Коэн отметил, что Израиль поддерживает суверенитет и целостность Украины, голосовал в её поддержку в ООН. Кроме того, «израильские солдаты встречались с украинскими военнослужащими», а Киеву оказывается гуманитарная помощь.

Ранее посольство Украины в Израиле заявило, что «израильское руководство, прикрываясь словесной демагогией о своем нейтралитете, активно налаживает отношения с Россией».