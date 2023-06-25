КНР выразил поддержку действиям РФ по стабилизации ситуации в стране

Китай выразил поддержку мерам, принимаемым руководством РФ, по стабилизации ситуации в стране. Об этом сообщили в МИД России.

«Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Встреча состоялась в воскресенье 25 июня в Пекине. Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко был принят и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, а также провел консультации с замглавы МИД КНР Ма Чжаосюем.