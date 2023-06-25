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На Украине допустили участие Лукашенко в переговорах по мирному урегулированию

Участие президента Белоруссии Лукашенко в переговорах по мирному урегулированию вполне допустимо, рассказал секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов. Об этом пишет ТАСС.

Данилов пояснил, что в России уже есть группа высокопоставленных чиновников, которые будут принимать участие в будущих переговорах с Киевом.

По его словам, фамилии участников этой группы пока не афишируются.

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В процессе мирного урегулирования, уточнил он, «не исключено участие Лукашенко».

Напомним, что в марте 2022 года Россия провела несколько раундов переговоров с Украиной. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Но, по инициативе украинской стороны, переговоры были прекращены.

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