На Украине допустили участие Лукашенко в переговорах по мирному урегулированию
Участие президента Белоруссии Лукашенко в переговорах по мирному урегулированию вполне допустимо, рассказал секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов. Об этом пишет ТАСС.
Данилов пояснил, что в России уже есть группа высокопоставленных чиновников, которые будут принимать участие в будущих переговорах с Киевом.
По его словам, фамилии участников этой группы пока не афишируются.
В процессе мирного урегулирования, уточнил он, «не исключено участие Лукашенко».
Напомним, что в марте 2022 года Россия провела несколько раундов переговоров с Украиной. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Но, по инициативе украинской стороны, переговоры были прекращены.
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