Главы МИД ЕС обсудят последствия попытки мятежа в России

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) соберутся в Люксембурге для обсуждения ситуации в России. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает ТАСС.

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По данным агентства, дипломаты планируют обсудить попытку военного мятежа, предпринятую Евгением Пригожиным и частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в субботу, 24 июня. О запланированной в Люксембурге встрече глав МИД сообщил премьер-министр Бельгии. В российской Госдуме отмечали, что международная реакция на действия Евгения Пригожина была аккуратной и выжидающей.

НАТО опасалось «ядерного инцидента» в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер», из-за чего установила «неформальные контакты» с Министерством обороны России.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, после чего пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. В отношении Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве. В некоторых регионах, в том числе в Москве, был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).