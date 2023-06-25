СМИ: ООН не планирует рассматривать ситуацию в России
ООН не планирует рассматривать попытку вооруженного мятежа, предпринятую ЧВК «Вагнер». Об этом пишет телеканал CBS со ссылкой на источники.
Источник пояснил, что канцелярия генсека ООН и все пять постоянных членов Совбеза ООН заявили об отсутствии планов по рассмотрению инцидента в ближнесрочной перспективе.
Председатель СБ ООН Лана Заки Нуссейбе пояснила, что ей не поступали запросы на какие-либо действия, в том числе, на проведение экстренных заседаний.
Напомним, что в ночь на субботу, 24 июня, сотрудники ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа. Кроме того, колонны компании выдвинулись в сторону Москвы, Воронежа и Липецка.
Вечером, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, с руководством ЧВК были проведены переговоры. После них бойцы компании двинулись обратно в полевые лагеря.