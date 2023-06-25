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СМИ: ООН не планирует рассматривать ситуацию в России

ООН не планирует рассматривать попытку вооруженного мятежа, предпринятую ЧВК «Вагнер». Об этом пишет телеканал CBS со ссылкой на источники.

Источник пояснил, что канцелярия генсека ООН и все пять постоянных членов Совбеза ООН заявили об отсутствии планов по рассмотрению инцидента в ближнесрочной перспективе.

Председатель СБ ООН Лана Заки Нуссейбе пояснила, что ей не поступали запросы на какие-либо действия, в том числе, на проведение экстренных заседаний.

НАТО связывалась с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК "Вагнер"

Напомним, что в ночь на субботу, 24 июня, сотрудники ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа. Кроме того, колонны компании выдвинулись в сторону Москвы, Воронежа и Липецка.

Вечером, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, с руководством ЧВК были проведены переговоры. После них бойцы компании двинулись обратно в полевые лагеря.

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