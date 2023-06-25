СМИ: ЧВК «Вагнер» может возглавить наступление на Киев из Белоруссии

ЧВК «Вагнер» может возглавить наступление на Киев из Белоруссии. Об этом власти Украины предупредил экс-начштаба ВС Британии, Ричард Даннатт, сообщает Sky News.

«Тот факт, что Евгений Пригожин отправился в Белоруссию, вызывает некоторое беспокойство», - сказал лорд Даннатт, в свое время бывший начальником генштаба британской армии.

По его словам, если Пригожин «сохранил вокруг себя эффективную боевую силу, то он снова представляет угрозу для ближайшего к Киеву украинского фланга».

Генерал Даннатт считает «вполне возможным», что Россия может использовать ЧВК «Вагнер», чтобы попытаться освободить Киев.

Лорд-военачальник также прокомментировал субботние события в России, назвав их «фиаско с отсутствием непосредственных победителей».

Даннатт считает, что «эхо от вчерашних «афтершоков» будет звучать еще довольно долго», а «российские военные явно находятся в некотором замешательстве».