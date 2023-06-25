СМИ: ЧВК «Вагнер» может возглавить наступление на Киев из Белоруссии
ЧВК «Вагнер» может возглавить наступление на Киев из Белоруссии. Об этом власти Украины предупредил экс-начштаба ВС Британии, Ричард Даннатт, сообщает Sky News.
«Тот факт, что Евгений Пригожин отправился в Белоруссию, вызывает некоторое беспокойство», - сказал лорд Даннатт, в свое время бывший начальником генштаба британской армии.
По его словам, если Пригожин «сохранил вокруг себя эффективную боевую силу, то он снова представляет угрозу для ближайшего к Киеву украинского фланга».
Генерал Даннатт считает «вполне возможным», что Россия может использовать ЧВК «Вагнер», чтобы попытаться освободить Киев.
Лорд-военачальник также прокомментировал субботние события в России, назвав их «фиаско с отсутствием непосредственных победителей».
Даннатт считает, что «эхо от вчерашних «афтершоков» будет звучать еще довольно долго», а «российские военные явно находятся в некотором замешательстве».
Sky News отмечает, что в рамках соглашения, «детали которого пока не разглашаются», было решено, что Пригожин уедет из России в Белоруссию. Часть бойцов «Вагнера» будет включена в состав российских вооруженных сил.