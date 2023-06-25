ЕС принял решение по наказанию третьих стран за помощь России

СМИ: ЕС договорился наказывать третьи страны за помощь России только в случае необходимости
Государства Евросоюза в ходе подготовки 11-го пакета санкций разработали механизм ограничений против третьих стран за помощь России, рассказал обозреватель Леони Киевский в статье для Politico.
По его данным, многие страны в ходе предварительных консультаций и переговоров выступили за взвешенное, продуманное применение этого механизма.
В частности, власти ФРГ заявили, что вторичные санкции должны применяться только в случае крайней необходимости, так как их введение может привести к дальнейшему сближению России с азиатскими государствами.
Обозреватель пояснил, что лидеры европейских стран условились обращаться к дипломатии и адресной работе при взаимодействии с третьими странами.
Напомним, что очередной пакет санкций против России был принят 23 июня. В него вошли ограничительные меры как против физических, так и против юридических лиц.