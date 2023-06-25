ЕС принял решение по наказанию третьих стран за помощь России

Государства Евросоюза в ходе подготовки 11-го пакета санкций разработали механизм ограничений против третьих стран за помощь России, рассказал обозреватель Леони Киевский в статье для Politico.

По его данным, многие страны в ходе предварительных консультаций и переговоров выступили за взвешенное, продуманное применение этого механизма.

В частности, власти ФРГ заявили, что вторичные санкции должны применяться только в случае крайней необходимости, так как их введение может привести к дальнейшему сближению России с азиатскими государствами.

Обозреватель пояснил, что лидеры европейских стран условились обращаться к дипломатии и адресной работе при взаимодействии с третьими странами.