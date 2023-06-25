Вучич заявил об иностранном участии в попытке мятежа ЧВК «Вагнер»
В попытке мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в России несомненно участвовали из-за рубежа. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink.
«Не хочу говорить, кто участвовал в этом извне, но даже не сомневайтесь, не должно быть никаких сомнений (...). У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном числе вещей», — заявил он.
Глава Сербии также добавил, что президенту России Владимиру Путину удалось остановить происходящее своими «решительным заявлением и твердой позицией». При этом он также отметил вклад главы Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее стало известно, что разведка США знала о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер» с середины июня. При этом утверждается, что в Вашингтоне не были осведомлены о точных планах группировки, а также о том, когда их планируется осуществить.
Вучич заявил об иностранном участии в попытке мятежа ЧВК «Вагнер»В мире22 минуты назад10