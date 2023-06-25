Американская разведка узнала о планах основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и возможном мятеже в середине июня, после чего незамедлительно проинформировала Белый дом и прочие госструктуры США. Об этом в субботу сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, после получения разведданных о готовящемся мятеже, спецслужбы США в срочном порядке проинформировали Белый дом, а также прочие госучреждения, в том числе Пентагон, Госдепартамент и Конгресс, чтобы американские власти не были застигнуты врасплох ожидаемыми событиями в России.

"Было достаточно сигналов, чтобы руководство могло понять, что что-то происходит, - заявил один из собеседников газеты. - Поэтому, думаю, они [власти США] были готовы к этому".

Отмечается, что точный план действий, которые намеревался предпринять Пригожин, а также их точные сроки оставались неясны.

Ранее телеканал CNN сообщил, что разведка США предупреждала законодателей в Конгрессе о наращивании сил ЧВК "Вагнер" у границы РФ, что якобы свидетельствовало о том, что Пригожин уже некоторое время готовился бросить вызов военному руководству страны.