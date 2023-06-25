СМИ: правительство Нижней Саксонии заподозрили в связях с Россией

Представители Христианско-демократического союза, самой крупной в Нижней Саксонии оппозиционной партии, заподозрили правительство земли в связях с Россией, пишет «Прайм» со ссылкой на местные СМИ.

По данным портала, отношения между властями земли и ХДС постепенно ухудшаются, становятся все более «грубыми».

Так, глава фракции ХДС в местном ландтаге Себастьян Лехнер принял решение провести расследование связей правящей в Саксонии партии с Россией.

На фоне этого, он направил в правительство запрос с требованием предоставить официальные документы за период с 2013 по 2023 годы.

Требование не было выполнено в установленные сроки. В связи с этим члены ХДС уже в ультимативной форме потребовали прислать запрошенные бумаги до начала летних парламентских каникул.