Вучич: Путин благодаря своему авторитету остановил негативное развитие событий в РФ
Президент России Владимир Путин - единственный человек, кто мог остановить развитие событий по негативному сценарию в связи с мятежом ЧВК "Вагнер", и он уверенно это сделал. Такую точку зрения изложил в воскресенье в интервью телеканалу Pink лидер Сербии Александар Вучич.
"Путин своим личным посланием и своей острой и сильной позицией вчера это остановил. Никто из ныне живущих не мог этого остановить", - считает он.
Сербский президент отметил, что глава белорусского государства Александр Лукашенко внес серьезный вклад в урегулирование ситуации, но "закончил все вчера именно Путин".
"Все завершилось благодаря сильной реакции президента Путина, очень решительной, четкой и ясной", - подчеркнул Вучич.
Вечером 23 июня в Telegram-канале основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей, где он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, а в Минобороны назвали ложной информацию об ударе по ЧВК. Путин в своем обращении к гражданам в субботу назвал действия "Вагнера" предательством, заверив, что меры в отношении мятежников будут жесткими.
Позднее Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, в результате был выработан план по деэскалации ситуации. Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает колонны, которые шли на Москву, и уходит обратно в полевые лагеря. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Белоруссию", кроме того, власти не будут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги".