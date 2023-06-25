Президент России Владимир Путин - единственный человек, кто мог остановить развитие событий по негативному сценарию в связи с мятежом ЧВК "Вагнер", и он уверенно это сделал. Такую точку зрения изложил в воскресенье в интервью телеканалу Pink лидер Сербии Александар Вучич.

"Путин своим личным посланием и своей острой и сильной позицией вчера это остановил. Никто из ныне живущих не мог этого остановить", - считает он.

Сербский президент отметил, что глава белорусского государства Александр Лукашенко внес серьезный вклад в урегулирование ситуации, но "закончил все вчера именно Путин".

"Все завершилось благодаря сильной реакции президента Путина, очень решительной, четкой и ясной", - подчеркнул Вучич.

Вечером 23 июня в Telegram-канале основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей, где он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, а в Минобороны назвали ложной информацию об ударе по ЧВК. Путин в своем обращении к гражданам в субботу назвал действия "Вагнера" предательством, заверив, что меры в отношении мятежников будут жесткими.