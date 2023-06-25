Землетрясение зафиксировали в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане к югу от Тонги
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло к югу от Тонги, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации ведомства, очаг землетрясения залегал на глубине 40 км в 354 км к югу от столицы государства Нукуалофа, где проживают 22 400 жителей.
Государство Тонга расположено в Тихом океане в районе Полинезии, его составляют 172 острова.
В начале июня сообщалось, что сейсмологи зафиксировали у побережья Камчатки землетрясение магнитудой 5,2 в 385 км от Петропавловска-Камчатского.
До этого, в мае, было зафиксировано землетрясение с магнитудой 4,8 у побережья Командорских островов в Камчатском крае.
В мае четыре подземных толчка также зафиксировали в Туапсинском районе Кубани. Эксперты пояснили, что толчки были ощутимыми потому, что их очаг залегал неглубоко.
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