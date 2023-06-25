Землетрясение зафиксировали в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло к югу от Тонги, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По информации ведомства, очаг землетрясения залегал на глубине 40 км в 354 км к югу от столицы государства Нукуалофа, где проживают 22 400 жителей.

Государство Тонга расположено в Тихом океане в районе Полинезии, его составляют 172 острова.

В начале июня сообщалось, что сейсмологи зафиксировали у побережья Камчатки землетрясение магнитудой 5,2 в 385 км от Петропавловска-Камчатского.

До этого, в мае, было зафиксировано землетрясение с магнитудой 4,8 у побережья Командорских островов в Камчатском крае.