Нидерланды призвали граждан покинуть РФ

Посольство Нидерландов в Москве призвало граждан покинуть территорию России и не приезжать туда после мятежа Пригожина. Сообщение размещено в Telegram-канале дипмиссии.

Такой призыв связали с «развитием событий» и «большой степенью непредсказуемости».

«На данный момент вы все еще можете покинуть страну разными способами, самолетом или по суше, но это может скоро измениться. Правительство Нидерландов не может помочь вам покинуть Россию», — предупредили в посольстве.

Ранее зять Шойгу Столяров опроверг сообщения об отъезде в Дубай из Нижнего Новгорода.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».