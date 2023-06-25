Вучич: Сербия никогда не поддержит мятеж в России
Сербия не поддержала и не поддержит ни один мятеж: ни в России, ни в каком-либо другом государстве, заявил глава республики Александр Вучич. Об этом пишет РИА «Новости».
«Республика Сербия как серьезное государство никогда ни в каком государстве не поддержит путч», - подчеркнул Вучич.
Президент отметил, что Белград не поддержал мятеж в Турции, России и точно также не стал бы оказывать поддержку восстанию в США или любой другой стране.
Глава Сербии констатировал, что власть может меняться только легитимным путем: на выборах, а не на улице.
Кроме того, Вучич осудил высказывания ряда лидеров западных стран, которые положительно прокомментировали действия ЧВК «Вагнер».
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