Вучич: Сербия никогда не поддержит мятеж в России

Сербия не поддержала и не поддержит ни один мятеж: ни в России, ни в каком-либо другом государстве, заявил глава республики Александр Вучич. Об этом пишет РИА «Новости».

«Республика Сербия как серьезное государство никогда ни в каком государстве не поддержит путч», - подчеркнул Вучич.

Президент отметил, что Белград не поддержал мятеж в Турции, России и точно также не стал бы оказывать поддержку восстанию в США или любой другой стране.

Глава Сербии констатировал, что власть может меняться только легитимным путем: на выборах, а не на улице.