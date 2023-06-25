Стало известно, что сегодня пишут на Западе о субботних событиях в России

Субботние события в России стали темой один в западных СМИ. Уже 24 июня на сайтах всех крупных газет на самом видном месте можно было найти статьи о действиях Евгения Пригожина. В воскресенье они перекочевали в печатные версии.

Минувшая суббота фактически стала лакмусовой бумажкой для западных СМИ. С нескрываемым злорадством европейские и американские медиа писали о возможных столкновениях между ЧВК "Вагнер" и ВС РФ, прогнозировали начало гражданской войны, как эту ситуацию в своих целях может использовать киевский режим. Однако нагнетание ситуации резко прекратилось после того, как бойцы ЧВК развернули колонны и ушли в обратном направлении. Западные журналисты признали, что их ожидания не оправдались.

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"Впечатляющий уровень напряженности, вызванный группой "Вагнер" ее лидером Евгением Пригожиным, упал почти мгновенно вечером 24 июня", - отмечает французская Le Figaro.

Как пишет газета, ситуация стабилизировалась всего за два часа: "давление спало, как суфле" - такой понятный французам образ выбрали журналисты издания.

Испанская El Mundo, пересказывая все события субботы, пишет, что Пригожину, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех, нужно было заручиться поддержкой военных и спецслужб, однако те, наоборот, призвали его не изображать врага в трудное для страны время. Газета также обращает внимание, что Украина попыталась воспользоваться моментом, чтобы возобновить свои атаки.

Suddeutsche Zeitung отмечает, что Пригожин переоценил свои силы, когда попытался надавить на власти РФ.

Об этом же пишет журнал Der Spiegel, но уже ссылаясь на мнение представителей МИД и минобороны ФРГ. Что особо примечательно, издание полагает, что спецслужбы США заранее знали о выступлении Пригожина.

Итальянская Corriere della Sera сообщает, что до сих пор никто так открыто не бросал вызов российским властям. Однако признает, что "даже в самые тревожные часы Пригожин воздерживался от прямой словесной атаки на Кремль". Как пишет газета, произошедшее в России имеет мало общего с иллюзиями Запада, желающего избавиться от президента РФ Владимира Путина.

"Гражданские и военные элиты встали на сторону Путина", - признает итальянское издание.

Как указывает The Washington Post, США знали о планах Пригожина, разведданные были получены еще в середине июня.

"Белый дом и официальные лица в Пентагоне и Государственном департаменте, а также лидеры в Конгрессе были проинформированы о таком развитии событий, чтобы они не были застигнуты врасплох", - пишет газета со ссылкой на официальных лиц.

Кроме того, приводится мнение старшего научного сотрудника Евразийской программы Института внешнеполитических исследований Роба Ли, что прошедшие в субботу события не повлияли на ситуацию в украинском конфликте.