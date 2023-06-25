В Киеве начались аварийные отключения света

Сразу в нескольких районах Киева начались аварийные отключения света. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Как уточняется, в настоящее время без электричества остались Голосеевский, Голосеевский, Шевченковский, Святошинский, Днепровский и Дарницкий районы.

При этом причина отключений не называется.

Ранее, 24 июня, в Киеве и Киевской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), воздушные силы Украины предупредили о возможности ракетного удара. Позже стало известно, что в Соломенском районе города произошел взрыв.