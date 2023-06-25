В Италии назвали условия вступления Украины в Евросоюз

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни пообещал «сделать все», чтобы Украина стала членом Европейского союза, но подчеркнул, что Киев должен соблюдать правила сообщества и провести реформы.

«Мы сделаем все, чтобы Украина вступила, … при условии, что Киев будет соблюдать правила ЕС и проведет необходимые реформы», – заявил Таяни в интервью газете Messaggero.

В частности, он заявил, что Украине следует победить коррупцию в стране.

Одновременно Таяни заявил о необходимости постепенного вступления Украины в Североатлантический альянс. Так, по его словам, для начала следует дождаться завершения конфликта с Россией и создать Совет Украина – НАТО, а позже возобновить путь расширения, начатый в Бухаресте в 2008 году, передает ТАСС.