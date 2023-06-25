В Казахстане провели внеочередное заседание Совбеза из-за ситуации в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности республики в связи с ситуацией в России. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
"В ходе мероприятия глава государства заслушал доклады премьер-министра, генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности, министров обороны, внутренних дел, иностранных дел о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, несмотря на то, что произошедшее в России является ее внутренним делом, казахстанцы с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране, с которой республика имеет самую протяженную границу в мире.
"Президент отметил, что Россия является стратегическим партнером Казахстана", - отмечается в тексте.
Токаев напомнил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поддержал меры российских властей по наведению конституционного порядка и обеспечению безопасности своих граждан.
"Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения о прекращении военных действий. По мнению президента, ключевым приоритетом внутренней политики любого государства, включая Казахстан, должен быть принцип верховенства закона как основы обеспечения общественного порядка и социально-экономического развития", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, в ходе заседания отмечена необходимость обеспечения финансово-экономической стабильности в стране, а также безопасности казахстанских граждан.
"Президент дал поручение руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций. По итогам заседания Совета безопасности глава государства одобрил разработанный правительством оперативный план действий", - говорится в сообщении.