В США на уличной вечеринке открыли стрельбу

В США в штате Мичиган два человека были застрелены, еще 15 получили увечья в результате перестрелки, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Стрельба произошла на уличной вечеринке в городе Сагино. По данным полиции, часть пострадавших получили травмы в результате наезда автомобилей, на которых в панике разъезжались люди.

Среди погибших - 19-летний молодей человек и 51-летняя женщина.