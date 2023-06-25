В США на уличной вечеринке открыли стрельбу
В США в штате Мичиган два человека были застрелены, еще 15 получили увечья в результате перестрелки, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Стрельба произошла на уличной вечеринке в городе Сагино. По данным полиции, часть пострадавших получили травмы в результате наезда автомобилей, на которых в панике разъезжались люди.
Среди погибших - 19-летний молодей человек и 51-летняя женщина.
На месте найдены пули, выпущенные как минимум из пяти единиц огнестрельного оружия различного калибра. Вечеринка была анонсирована через социальные сети, ее участников несколько раз разгоняла полиция, однако люди собирались в новом месте.
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