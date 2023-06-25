Мадуро: Россия и Путин одержали победу над мятежом

Россия и глава государства Владимир Путин одержали победу над попытками развязать гражданскую войну в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Он передал «объятья солидарности и поддержки» президенту РФ, «который противостоял попытке предательства, попытке развязать гражданскую войну, и в этот час остается вместе с Россией победителем».

Мадуро назвал Путина «братом Венесуэлы», выразив ему полную поддержку.