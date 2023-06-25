На Кубе выразили уверенность в сохранении порядка и единства в России

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о переговорах с союзниками Канады по ситуации в России. Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c "маршем справедливости". В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК "Вагнер" заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК "ударом в спину" и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского "Ахмата". Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о "приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании". Обвиняемый в мятеже глава ЧВК "Вагнер" заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.