В Чили объявили режим ЧС из-за наводнений

Власти Чили приняли решение ввести в нескольких регионах страны режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений, сообщило Министерство внутренних дел республики в Twitter. Отмечается, что три человека пропали без вести, а более тысячи человек находятся во временных убежищах. По информации ведомства, стихия уничтожила более 200 домов.

Глава МВД Каролина Тоа объявила зоной катастрофы регионы от Вальпараисо и Био-Био для того, чтобы еще больше упростить выделение ресурсов для борьбы с последствиями, — сказано в публикации.

Ранее мониторинговые группы зафиксировали ущерб жителям 22 домов в Сочи из-за подтоплений, в этих домах проживают 126 человек. Также специалисты подтвердили существенные повреждения на двух городских улицах и трех мостах. Для расчистки и уборки города привлечено более 220 человек и 48 единицы спецтехники. Также в городе продолжают восстанавливать электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение. Электричество вернулось в 66% городских домохозяйств.