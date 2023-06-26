Трюдо обсудил с Байденом ситуацию в России

"Сегодня (25 июня - прим. ТАСС) премьер-министр Джастин Трюдо поговорил с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, - сказано в заявлении. - Они обсудили текущую ситуацию с внутренней безопасностью в России, отметив, что внимательно следят за развитием событий и будут поддерживать тесное взаимодействие с союзниками и партнерами".