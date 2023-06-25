В США заранее узнали о планах Пригожина устроить провокацию

Разведка США за несколько дней знала, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готовит некую провокацию. Об этом телеканалу CNN рассказали три осведомленных источника.

По их словам, сотрудники разведки еще в начале недели проинформировали лидеров Конгресса о перемещениях личного состава и техники «вагнеровцев» у границ России. Однако, признают они, конечная цель Пригожина оставалась неясна.

Один из собеседников канала отметил, что на организацию попытки мятежа, по-видимому, ушло как минимум несколько дней.

Ранее американская газета The Wall Street Journal узнала, что Соединенные Штаты намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК «Вагнер». Госдепартамент США хотел ввести очередной пакет санкций в отношении компании в связи с ее действиями в Африке 27 июня. Однако принятие данных мер было решено отложить на фоне сложившейся ситуации в России.

«Вашингтон не хочет, чтобы создавалось впечатление, что он принимает чью-либо сторону в этом вопросе», — заявил источник издания, знакомый с вопросом.