Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины
Глава американского Госдепа Энтони Блинкен обсудил события вокруг России с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов.
«Госсекретарь Блинкен переговорил сегодня с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию в России», — следует из сообщения.
По словам американского дипломата, Вашингтон продолжит поддерживать Украину. Блинкен отметил, что американские власти останутся в тесной координации с Киевом по мере развития ситуации.
Ранее госсекретарь США обсудил события в России с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и с коллегами из стран G7 и Европейского союза.
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