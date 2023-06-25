Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен обсудил события вокруг России с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов.

© ТАСС/EPA

«Госсекретарь Блинкен переговорил сегодня с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию в России», — следует из сообщения.

По словам американского дипломата, Вашингтон продолжит поддерживать Украину. Блинкен отметил, что американские власти останутся в тесной координации с Киевом по мере развития ситуации.