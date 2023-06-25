В США в реку упал поезд с нефтепродуктами

Несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку в американском штате Монтана, под грузовым составом обвалился мост. Об этом сообщило управление рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны в Twitter.

По данным ведомства, река Стиллуотер после инцидента частично закрыта для рыболовства, катания на лодках и плавания. Жителей призвали избегать контакта с загрязняющими веществами.