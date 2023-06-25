Министр обороны Чехии не увидела опасности стране из-за событий в России
Опасности для Чехии из-за событий в России не существует, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Яны Черноховой.
По ее словам, Прага внимательно следит за ситуацией в РФ. Заявление прозвучало по итогам совещания, проведенного с начальником генштаба Карелом Ржегкой и главой военной разведки Яном Бероуном.
Ранее чешский лидер призвал следить за проживающими на Западе россиянами «гораздо пристальнее, чем раньше». По словам главы государства, такой подход использовали Соединенные Штаты в отношении приехавших в начале Второй мировой войны японских граждан.
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