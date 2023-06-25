Министр обороны Чехии не увидела опасности стране из-за событий в России

Опасности для Чехии из-за событий в России не существует, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Яны Черноховой.

По ее словам, Прага внимательно следит за ситуацией в РФ. Заявление прозвучало по итогам совещания, проведенного с начальником генштаба Карелом Ржегкой и главой военной разведки Яном Бероуном.