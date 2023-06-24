WSJ: США отложат введение новых санкций в отношении ЧВК "Вагнер"

США хотят отложить введение новых санкций в отношении ЧВК "Вагнер" на фоне ситуации в России. Об этом сообщила сегодня газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как пишет издание, американские власти опасаются, что, введя новые санкции в отношении ЧВК "Вагнер", США могут "занять сторону" российского руководства.

"Вашингтон не хочет выглядеть так, будто он занимает определенную сторону в этой [ситуации]", - цитирует WSJ заявление источника.

Как уточняется в статье, Госдепартамент США планировал 27 июня ввести новые ограничения в отношении ЧВК "Вагнер" из-за ее действий в Африке.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК Вагнер захватили штаб Южного военного округа. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.