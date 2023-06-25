Глава МИД Германии перенесла поездку в Южную Африку из-за событий в РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перенесла запланированную на 26 июня поездку в Южно-Африканскую Республику, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел Европейского союза в Люксембурге. Об этом сообщает Bild.

© газета.ру

Отмечается, что на встрече планируется обсудить последние события в Российской Федерации, в частности, попытку военного мятежа, организованную Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер».

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявлял, что последствия попытки мятежа в России станут главной темой ежемесячной встречи глав Министерств иностранных дел стран — членов Евросоюза, которая состоится 26 июня в Люксембурге.