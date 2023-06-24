Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения ЧВК "Вагнер"

Пресс-служба Президента Республики Беларусь сообщила, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным об остановке движения ЧВК "Вагнер" и о шагах по деэскалации. Руководитель ЧВК Вагнер принял предложение.

С гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер" выработан выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации.

Переговоры длились в течение всего дня. В результате Лукашенко и Пригожин пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории РФ.

На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер, - передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого".