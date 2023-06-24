МИД Франции рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию

МИД Франции рекомендовал гражданам страны отказаться от поездок в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Пятой республики.

«Любые поездки в эту страну формально нежелательны», - сказано в тексте.

Причинами названы введение режима КТО в Москве и ряде других регионов России, а также «крайне нестабильная военная обстановка» и ситуация в сфере безопасности.

Французские дипломаты заявили, что внимательно следят за событиями в России. Власти Франции готовы обеспечить безопасность своих граждан и тесно контактируют в этом вопросе с партнерами по «Большой семерке»