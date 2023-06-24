Президент Грузии призвала пересмотреть визовый режим для россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала созвать заседание Совбеза из-за ситуации в России. Она считает, что необходимо «обсудить Абхазию и Южную Осетию» а также пересмотреть визовый режим с РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили публично обратилась к премьеру Иракли Гарибашвили, заявив о необходимости «незамедлительно созвать Совет безопасности страны».

«Совет должен обсудить реакции в Абхазии и Цхинвале, чтобы не дать возможность сепаратистам использовать эти события для того, чтобы разжечь неуместные страхи в населении», - сказала Зурабишвили.

Грузинский президент сделала это заявление на чрезвычайном брифинге, посвященном обстановке в России. По её словам, срочно необходимо срочно обсудить несколько вопросов и они «уже не ждут».

Как сообщает РИА Новости, Зурабишвили также хочет пересмотреть визовый режим для граждан России и ужесточить контроль на грузино-российской границе. Речь идет об «использовании на границе списков лиц, попадающих под санкции».