Байдена повторно проинформировали о ситуации в России
Президенту США Джо Байдену вновь озвучили информацию о ситуации в России на фоне объявленного режима КТО в Москве. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
«Президент Байден внимательно следит за развитием ситуации с Россией и главой «Вагнера» Евгением Пригожиным», - сказано в сообщении.
В субботу утром Байдена уже информировали о возбуждении уголовного дела по статье «Вооруженный мятеж» против руководителя ЧВК «Вагнер».
Ранее сообщалось о реакции властей ФРГ, Британии и Франции на ситуацию в России.
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