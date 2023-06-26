В Токио возмутились российским законом о Дне Победы над Японией

Принятый в России закон о Дне Победы над милитаристской Японией может спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские – в Японии. Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио, предает ТАСС.

По словам Мацуно, Япония регулярно доводит до сведения России свою позицию по итогам Второй мировой войны. Он отметил, что данный шаг приведет к раздуванию антироссийских настроений в японском народе.

Генсек правительства подчеркнул, что японские дипломаты призвали Россию не создавать «ненужное противостояние между народами».

«Это крайне прискорбно», — высказался он.