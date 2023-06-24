Австрия и Болгария предостерегли граждан от посещения городов РФ

Австрия и Болгария предупредили своих граждан об опасности поездок в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

МИД Болгарии порекомендовал гражданам избегать поездок в РФ из-за «военного напряжения в районе Ростова и риском беспорядков в стране».

«Рекомендуем изменить ваши планы, если ваше присутствие на территории РФ не имеет исключительно важного значения», - сказано в официальном сообщении.

МИД Австрии сделал похожее заявление в Twitter. Австрийским гражданам не советуют посещать Воронеж, Ростов, Краснодар, Белгород, Брянск, Курск.

«Инструкции российских органов безопасности должны обязательно выполняться», - сказано в сообщении МИД Австрии.