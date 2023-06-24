$84.08+0.4791.49-0.45

Боррель: ЕС активировал кризисный центр в связи с событиями в России

В Евросоюзе начались консультации о ситуации в России, где в нескольких регионах объявлен режим КТО. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Борель, передает РИА Новости.

«Координирую действия в рамках Евросоюза», - заявил Боррель.

Он добавил, что в ЕС активирован центр кризисного реагирования.

Консультации проходят в преддверии заседания совета глав МИД Евросоюза. Оно назначено на понедельник.

Зеленский косвенно поддержал действия Пригожина и назвал Россию "слабой"

Сегодня утром в обращении к российскому народу президент РФ Владимир Путин заявил, что попытка расколоть общество является «ударом в спину нашей стране».

Рамблер: главные новости