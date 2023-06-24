Боррель: ЕС активировал кризисный центр в связи с событиями в России
В Евросоюзе начались консультации о ситуации в России, где в нескольких регионах объявлен режим КТО. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Борель, передает РИА Новости.
«Координирую действия в рамках Евросоюза», - заявил Боррель.
Он добавил, что в ЕС активирован центр кризисного реагирования.
Консультации проходят в преддверии заседания совета глав МИД Евросоюза. Оно назначено на понедельник.
Сегодня утром в обращении к российскому народу президент РФ Владимир Путин заявил, что попытка расколоть общество является «ударом в спину нашей стране».
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