Боррель: ЕС активировал кризисный центр в связи с событиями в России

В Евросоюзе начались консультации о ситуации в России, где в нескольких регионах объявлен режим КТО. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Борель, передает РИА Новости.

«Координирую действия в рамках Евросоюза», - заявил Боррель.

Он добавил, что в ЕС активирован центр кризисного реагирования.

Консультации проходят в преддверии заседания совета глав МИД Евросоюза. Оно назначено на понедельник.