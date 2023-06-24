Путин проинформировал Эрдогана об обстановке в РФ в связи с попыткой вооруженного мятежа
Президент РФ Владимир Путин по телефону проинформировал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о ситуации в России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.
Отмечается, что Эрдоган выразил поддержку российскому руководству на фоне его действий по подавлению военного мятежа.
"Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства" - говорится в сообщении Кремля.