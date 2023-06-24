"По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.