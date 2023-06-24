$84.08+0.4791.49-0.45

Грузия не увидела необходимости закрывать границу с Россией

Грузия не намерена закрывать границу с Россией на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер». Об этом в субботу сообщили в МВД закавказской республики, передает «Интерфакс».

В Грузии определились с закрытием границы с Россией
© РИА Новости

В сообщении подчеркивается, что на данном этапе «нет какой-либо необходимости закрывать границу» или проводить другие прикордонные мероприятия.

В Евросоюзе высказались по поводу ситуации с ЧВК «Вагнер» в России

В МВД также отрапортовали о ситуации на автомобильном погранпереходе. Движение там происходит в обычном режиме, скопления машин нет.

«Роста автомобильного движения с обеих сторон границы в районе КПП «Казбеги» - «Верхний Ларс» не наблюдается», - отметили в ведомстве.

Ранее президент Латвии заявил, что республика прекращает выдачу любых виз гражданам РФ «в связи с событиями в России».

4
Рамблер: главные новости