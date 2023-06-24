В Грузии определились с закрытием границы с Россией

Грузия не намерена закрывать границу с Россией на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер». Об этом в субботу сообщили в МВД закавказской республики, передает «Интерфакс».

В сообщении подчеркивается, что на данном этапе «нет какой-либо необходимости закрывать границу» или проводить другие прикордонные мероприятия.

В МВД также отрапортовали о ситуации на автомобильном погранпереходе. Движение там происходит в обычном режиме, скопления машин нет.

«Роста автомобильного движения с обеих сторон границы в районе КПП «Казбеги» - «Верхний Ларс» не наблюдается», - отметили в ведомстве.